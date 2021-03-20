Son dakika haberi... Van İl Emniyet Müdürlüğü "Şehitler Bahçesi" oluşturdu
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Son dakika haberi... Van İl Emniyet Müdürlüğü "Şehitler Bahçesi" oluşturdu

20.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: 20.03.2021 14:03
Son dakika haberi... Van İl Emniyet Müdürlüğü

Gelen son dakika haberine göre Van İl Emniyet Müdürlüğünce 80 şehit anısına kurum bahçesine fidan dikildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğünce 80 şehit anısına kurum bahçesine fidan dikildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Artos Dağı eteklerinde kırıma uğrayan uçaktaki güvenlik güçlerinin de aralarında bulunduğu şehitler için oluşturulan "Şehitler Bahçesi" törenle açıldı.

İl Müftü Vekili Sacit Emiri'in dua okumasının ardından, şehitler anısına dikilen fidanlara can suyu verildi.

Törene, Vali Mehmet Emin Bilmez ile eşi Meral Bilmez, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, şehitlerin aileleri ve emniyet personeli katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin

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