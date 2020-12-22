Son dakika haberi | Van Gölü'nde haziran ayında sığınmacıları taşıyan teknenin batmasıyla ilgili 12 sanık hakkında 38 yıl 6'şar ay hapis istemiyle dava açıldı.
22.12.2020 10:53 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:56
Son dakika haberler... Van Gölü'nde haziran ayında sığınmacıları taşıyan teknenin batmasıyla ilgili 12 sanık hakkında 38 yıl 6'şar ay hapis istemiyle dava açıldı.
Van Gölü'nde haziran ayında sığınmacıları taşıyan teknenin batmasıyla ilgili 12 sanık hakkında 38 yıl 6'şar ay hapis istemiyle dava açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Aşan