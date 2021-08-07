Son dakika haberi | Van'da 'Thor' ve 'Irmak' ile uyuşturucu operasyonu; 43 kilo eroin ele geçirildi
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Son dakika haberi | Van'da 'Thor' ve 'Irmak' ile uyuşturucu operasyonu; 43 kilo eroin ele geçirildi

Son dakika haberi | Van'da 'Thor' ve 'Irmak' ile uyuşturucu operasyonu; 43 kilo eroin ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre VAN'ın Tuşba ve İpekyolu ilçesinde, polis ekiplerince bir ev ve iş yerine narkotik köpekleri 'Thor' ve 'Irmak'ın da katılımıyla düzenlenen operasyonda 42 kilo 900 gram eroin ile 2 kilo 750 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

VAN'ın Tuşba ve İpekyolu ilçesinde, polis ekiplerince bir ev ve iş yerine narkotik köpekleri 'Thor' ve 'Irmak'ın da katılımıyla düzenlenen operasyonda 42 kilo 900 gram eroin ile 2 kilo 750 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ve İpekyolu ilçesinde bir ev ve iş yerinde uyuşturucu olduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine, her iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, narkotik köpekleri 'Thor' ve 'Irmak'ın da katılımıyla arama yapıldı. Aramada evin yakınında 42 kilo 900 gram eroin, iş yerinde ise 2 kilo 750 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Soruşturma sürüyor.


Son dakika haberi | Van'da 'Thor' ve 'Irmak' ile uyuşturucu operasyonu; 43 kilo eroin ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz

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