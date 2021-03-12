Son dakika haberi: Van'da otomobille tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika gündem haberi... Van'ın Muradiye ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Van'ın Muradiye ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Adem Arıcı yönetimindeki 02 HY 559 plakalı tır, Van-Muradiye kara yolunun 25'inci kilometresinde karşı yönden gelen Muhammed Mehdi Altun'un kullandığı 41 R 5975 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerle otomobilde bulunan Murat Altun yaralandı.
İlk müdahalelerinin ardından Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Murat Altun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca