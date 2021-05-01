Son Dakika | Husumetlisini silahla vurma girişiminde bulunan kişiyi hastane başhekimi engelledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Husumetlisini silahla vurma girişiminde bulunan kişiyi hastane başhekimi engelledi

Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Van'da husumetlisini silahla vurmak isteyen zanlı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden tarafından ikna edilerek cinayet teşebbüsünden vazgeçirildi.

Van'da husumetlisini silahla vurmak isteyen zanlı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden tarafından ikna edilerek cinayet teşebbüsünden vazgeçirildi.

Aralarında husumet bulunan ve kimlikleri belirlenemeyen iki kişi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi önünde karşılaştı.

Burada husumetlisini silahla vurmak isteyen zanlıyı gören hastane başhekimi İliklerden, olay yerine gelerek soğukkanlı bir şekilde zanlıyı ikna ettikten sonra elindeki silahı aldı.

Hastane polisi tarafından gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

Hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, silahlı saldırganın öldürmek istediği kişiye, babası olduğu öğrenilen yaşlı bir adamın kendini siper ettiği görülüyor.

Son Dakika | Husumetlisini silahla vurma girişiminde bulunan kişiyi hastane başhekimi engelledi
Son Dakika | Husumetlisini silahla vurma girişiminde bulunan kişiyi hastane başhekimi engelledi
Son Dakika | Husumetlisini silahla vurma girişiminde bulunan kişiyi hastane başhekimi engelledi
Son Dakika | Husumetlisini silahla vurma girişiminde bulunan kişiyi hastane başhekimi engelledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

Tarihi Haydar Baba Mezarlığı'nda defineci talanı
Tarihi Haydar Baba Mezarlığı'nda defineci talanı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Meral Akşener Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Gomes Rıza Kayaalp Ünal Karaman Aykut Kocaman Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | Husumetlisini silahla vurma girişiminde bulunan kişiyi hastane başhekimi engelledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 14:06:48. #1.14#

title