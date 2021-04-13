Son dakika haberi | Van'da DEAŞ'lı terörist yakalandı
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Son dakika haberi | Van'da DEAŞ'lı terörist yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Van'da DEAŞ'lı terörist yakalandı

Son dakika haberi: Van'ın Saray ilçesinde yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapmaya çalışan DEAŞ terör örgütü mensubu 1 kişi yakalandı.

Van'ın Saray ilçesinde yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapmaya çalışan DEAŞ terör örgütü mensubu 1 kişi yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Van'ın Saray ilçesinde yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapmaya çalışan 1 DAEŞ terör örgütü mensubu, 13 Nisan 2021 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde yakalanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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