Son dakika haberi! VAN Batan tekneyi arama çalışmaları 8'inci günde de devam ediyor
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Son dakika haberi! VAN Batan tekneyi arama çalışmaları 8'inci günde de devam ediyor

Gelen son dakika haberine göre Batan tekneyi arama çalışmaları 8'inci günde de devam ediyorVAN'da 8 gün önce içinde yaklaşık 55- 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin arama çalışmalarına bugün sabah saatlerinde yeniden başlandı.

05.07.2020 10:34 | Son Güncelleme: 05.07.2020 11:29

Batan tekneyi arama çalışmaları 8'inci günde de devam ediyor

VAN'da 8 gün önce içinde yaklaşık 55- 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin arama çalışmalarına bugün sabah saatlerinde yeniden başlandı. Havadan, karadan ve gölden Jandarma Asayiş Bot Timleri, AFAD ekiplerinin yanı sıra çalışmalara, Deniz Kuvvetleri'nden de bir ekip de 'Yatay Sonar' ve 'ROW' cihazlarıyla destek veriyor. Yapılan arama çalışmalarında gölde çıkarılan ceset sayısı ise 9'a yükseldi.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat Akbaş ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan teknede yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda başlatılan Sedat Akbaş ile 55-60 kaçak göçmenin bulunduğu kayıp tekneyi arama çalışmaları 8'inci günde de devam ediyor. Dün Bitlis'in Reşadiye ilçesinde cesetleri bulunan 2 kişi ile birlikte şu ana kadar yabancı uyruklu 9 ceset gölden çıkarıldı. Jandarma Asayiş Bot Timlerinin yanı sıra yolcu taşımacılığında kullanılan tekneler ile AFAD'ın bir bot ve 6 personelle destek verdiği arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Dün Deniz Kuvvetlerinden gelen bir ekip de çalışmalara dahil ordu. Ekip, 'Yatay Sonar' ve 'ROW' cihazlarıyla çalışmalara katılırken, Çarpanak Adası çevresinde bölgede arama tarama faaliyetleri havadan, karadan ve göl yüzeyinde sürüyor.

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Son dakika haberi! VAN Batan tekneyi arama çalışmaları 8'inci günde de devam ediyor

Kaynak: DHA

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