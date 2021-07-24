Son dakika haberi | Vali Sezer, sevgi evlerinde kalan çocuklarla futbol oynadı

Son dakika gündem haberine göre Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen etkinlikte, sevgi evlerinde kalan çocuklarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı.