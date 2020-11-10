Son dakika haberi... Vali Gül ve Emniyet Müdürü Zeybek'ten denetim

Son dakika haberine göre Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek şehir genelinde yapılan Narko-Asayiş operasyonuna katılarak denetim yaptı.

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek şehir genelinde yapılan Narko-Asayiş operasyonuna katılarak denetim yaptı.

Gaziantep'te çok sayıda polis ekibinin katılımıyla Narko-Asayiş operasyonu gerçekleşti. Operasyonun bazı noktalarına katılan Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, vatandaşlara uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirmede bulundu. Vatandaşlarla ve esnafla sohbet eden Vali Gül ve Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, vatandaşlara gördükleri olumsuzlukları bildirmelerinin önemli olduğunu hatırlattı.

Uyuşturucu ile mücadelede vatandaşların önemine vurgu yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Gaziantep'te zaman zaman mahallelere girerek, bazen bin bazen de 2 bin personel sayımızla narkotik başta olmak üzere asayiş operasyonları gerçekleştiriyoruz. Daha önce 19 tane yapılmıştı bugün yaptığımız ise 20'ncisi. Bundan sonra operasyonlara devam edilecek. Vatandaşlarımızın bize ilettikleri, bizim kendi tespit ettiklerimiz şok uygulamalarla müdahalelerde bulunuyoruz. Suçu önlemeye çalışıyoruz. Bu anlamda emniyet müdürümüze, müdür yardımcılarımıza, şube müdürlerimize ve görev alan emniyetimizin her kademesindeki personellerimize teşekkür ediyorum. Gaziantep'in daha yaşanabilir hale gelebilmesi için asayişin, huzurun daha da artması için vatandaşlarımıza da görevler düşüyor. Vatandaşlarımız gördükleri olumsuzlukları polise ya da jandarmaya bildirsinler. Şundan emin olsunlar, bildirdikleri her olumsuzluk mutlaka takip ediliyor. Mutlaka gereği yapılıyor. Şimdiye kadar öyleydi bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecek. Bu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, özel talimatıyla yapılıyor. İnşallah bundan sonra da hem miktarı artarak hem de etkinliği artarak devam edecek" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı