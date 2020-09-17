Van'da, gazi ve şehit yakınlarına Devlet Övünç Madalyası ile Beratı verildi VAN'da, Cumhurbaşkanlığı'nca şehit aileleri ve gazilere verilmek üzere gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı düzenlenen törenle gazi ve şehit yakınlarına teslim edildi.

VAN'da, Cumhurbaşkanlığı'nca şehit aileleri ve gazilere verilmek üzere gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı düzenlenen törenle gazi ve şehit yakınlarına teslim edildi.

Van Valiliği'nce 18 Eylül Gaziler Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte, 3 şehit ailesi ve 1 gaziye Cumhurbaşkanlığı'nca gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi. Van Valiliği Ali Paşa Toplantı Salonu'nda düzenlenen törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tarık Kuşman, Van Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Ahmet Baki ile şehit aileleri hazır bulundu. Törene katılan protokol ve şehit aileleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Devlet Övünç Madalyası Tevcih törenindeki konuşmasını dinledi.

Vali Bilmez, yaptığı konuşmada şehitlik mertebesinin önemine dikkat çekerek,"Şehitlik ve gazilik Türk milleti için daima büyük bir onur olmuştur. Vatanın birlik ve bütünlüğünün korunması, ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için en değerli varlıkları olan canlarını feda eden kahramanlarımıza şükran ve minnet borçluyuz. Bu topraklar şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış ve bize vatan olmuştur. Rabbim milletimizin ve devletimizin birliğini daim etsin. Bizim inancımıza göre şehitlerimizin mükafatını Allah verir. Biz ona inanıyoruz. Bu ülke için canını vermiş şehitlerimizin ailelerine sahip çıkmak, onları yad etmek görevimiz. Valilik olarak her zaman kapımız şehit aileleri ve gazilerimize açıktır. Şehit aileleri ve yakınları bize emanettir. Devletimizin tüm kurumları olarak şehit yakınlarımıza ve gazilerimize sahip çıkmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Bilmez, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de yürütülen operasyonlar esnasında 2 yıl önce teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in babası Zeynel Abidin Çevik, Diyarbakır'ın Lice ilçesinin Birlik köyü kırsalında güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonlar sırasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Uğur Sağlam'ın babası Yaşar Sağlam, Kuzey Irak Dalya üst bölgesine terör örgüt PKK tarafından 2 yıl önce yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sedat Kasap'ın babası Nihat Kasap ile Mardin Nusaybin Hendek operasyonlarında yaralanıp gazi olan Jandarma Uzman Onbaşı Murat Belet'e Devlet Övünç Madalyası ve Beratını takdim etti.

Kaynak: DHA