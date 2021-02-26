Son dakika haberi! Vaka sayıları artan Edirne'de denetimler sıklaştırıldı

Edirne'de geçen haftaya göre vaka sayılarının artması nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri yoğunluğun yaşandığı kalabalık cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirdi.

Saraçlar Caddesi'nde iş yerlerinin içerisinde sosyal mesafe kuralına uymayanlar polis ekiplerince, "Lütfen sosyal mesafenize dikkat edin, yakınlaşmayın, çok fazla temasta bulunmayın, yoğunluk olmadan alışverişinizi yaparsanız sizlerin sağlığı açısından doğru olacaktır." ifadeleriyle uyarıldı.

Ekipler maskesini doğru şekilde takmayanları da ikaz etti.

"Hak eden şehir normalleşsin"

Esnaf Osman Bozkurt, AA muhabirine salgın tedbirlerine hassasiyetle dikkat ettiklerini söyledi.

Devletin denetimine vatandaşın da kurala uyarak katkı sunması gerektiğini belirten Bozkurt, "Polis ekiplerimizin denetiminden memnunuz. Vatandaşlar bilgileniyor en azından daha çok dikkat ediyor bu sayede. Bizlerde elimizden geleni tedbir açısından uyguluyoruz. Kalabalık alanlara müdahale ediyorlar, bu şekilde devam ederse halkımız daha da dikkatli olacaktır." diye konuştu.

Bozkurt, salgın açısından kurallara uyan kentlerde normalleşmenin erken olacağını belirterek, "Hak eden şehir normalleşsin." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci