Son dakika haberi! Uzman çavuş, nikaha askeri üniformasıyla katıldı
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Son dakika haberi! Uzman çavuş, nikaha askeri üniformasıyla katıldı

13.01.2021 14:16 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:20
Son dakika haberi! Uzman çavuş, nikaha askeri üniformasıyla katıldı

Son dakika haberi... ZONGULDAK'ta jandarma uzman çavuş Hasan Başar (22), yaşamını birleştirdiği Özlem Çolakoğlu'na (21) nikah masasında askeri üniformasıyla 'evet' dedi.

ZONGULDAK'ta jandarma uzman çavuş Hasan Başar (22), yaşamını birleştirdiği Özlem Çolakoğlu'na (21) nikah masasında askeri üniformasıyla 'evet' dedi.

Kocaeli'de görev yapan jandarma uzman çavuş Hasan Başar ve Özlem Çolakoğlu, evlenmeye karar vererek Zonguldak Belediyesi'ne başvurdu. Başar, belediye nikah salonunda düzenlenen törene askeri üniformasıyla katıldı. Başar'ı gören yakınları çifti alkış yağmuruna tuttu. Yeni hayatlarına 'evet' diyen çifti, ailesi ve sevenleri de yalnız bırakmadı. Hasan Başar, asker olmanın hayalini kurduğunu ve bu hayalini gerçekleştirdikten sonra en özel anlarını da bu şekilde olmasını istediğini söyledi. Çok mutlu olduklarını ifade eden Başar, "Benim hayalim asker olmak ve vatana hizmet edebilmekti. Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Buraya gelen arkadaşlarıma ve sevdiklerime çok teşekkür ederim. Güzel bir anımız olması açısından nikahıma gururla taşıdığım askeri üniformamla katıldım" dedi. Özlem Çolakoğlu da çok mutlu olduğunu söyledi. 


Son dakika haberi! Uzman çavuş, nikaha askeri üniformasıyla katıldı
Son dakika haberi! Uzman çavuş, nikaha askeri üniformasıyla katıldı
Son dakika haberi! Uzman çavuş, nikaha askeri üniformasıyla katıldı
Son dakika haberi! Uzman çavuş, nikaha askeri üniformasıyla katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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