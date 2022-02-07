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Son dakika haberi! Uyuşturucu bağımlısı genç babasını öldürdü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Uyuşturucu bağımlısı genç babasını öldürdü

Son dakika gelişmesine göre İzmir'in Bergama ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen genç, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü.

İzmir'in Bergama ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen genç, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saat 08.15 sıralarında Fatih Mahallesi 313. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Kaçmaz (55) ile uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu B.K. (28) arasında uyuşturucu nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine B.K., eline aldığı bıçakla babasını yaraladı. Hüseyin Kaçmaz kanlar içerisinde yere yığılırken, durum çevre sakinleri tarafından ekiplere bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hüseyin Kaçmaz'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, genç polis ekiplerince gözaltına alındı. Hüseyin Kaçmaz'ın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, B.K. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Hüseyin Kaçmaz, Uyuşturucu, Bergama, İzmir, 3. Sayfa, Haber

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