Son dakika haberi... Üsküdar'da sokaktaki kediyi öldüren şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Üsküdar'da sokaktaki kediyi öldüren şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Üsküdar'da sokaktaki kediyi öldüren şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Zafer Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Üsküdar'da, sokaktaki bir kediyi işkence ederek öldürdüğü anın görüntüleri sosyal medyaya yansıyan kişi yakalandı.

Üsküdar'da, sokaktaki bir kediyi işkence ederek öldürdüğü anın görüntüleri sosyal medyaya yansıyan kişi yakalandı.

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, kediyi öldürdüğü belirlenen Cihan G.'nin (22), Üsküdar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Üsküdar Selami Ali Mahallesi, Anıt Sokak'ta bir kişinin kediyi işkence yaparak öldürdüğü görüntüleri sosyal medyaya yansımış, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Mahalle sakinleri kediyi öldüren kişinin yakalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Çilehane Camisi'nde kıldı
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Çilehane Camisi'nde kıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Yusuf Güney Demet Akalın Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Eda Erdem Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Üsküdar'da sokaktaki kediyi öldüren şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 14:20:29. #1.15#

title