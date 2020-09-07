Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan müteahhit hayatını kaybetti
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Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan müteahhit hayatını kaybetti

Uşak'ta bir müteahhit, otomobiliyle şantiyeden çıktığı esnada silahlı saldırıya uğradı. Müteahhit, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

07.09.2020 23:19 | Son Güncelleme: 08.09.2020 00:16

Uşak'ın Eşme ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan müteahhit yaşamını yitirdi.

Uşak'ta Eşme ilçesinin Ahmetler Köy'üne bağlı Hayri Bey Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre Yahya Alemdar (42), otomobiliyle şantiyeden çıktığı esnada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafınca silahlı saldırıya uğradı. Vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Aldığı isabetler sonucunda ağır yaralanan Alemdar, Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen Alemdar, hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ekipler olay yerinden kaçan şüpheli şahıs ya da şahıslar hakkında yakalama çalışması başlattı.

Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan müteahhit hayatını kaybetti

Kaynak: AA

Haber Yorumları (1)
ELEMAN: Muteahhit bazileri saglam pabuc degil. Milletin parasini aliyor, sonra kayboluyor veya teslim etmiyor!
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