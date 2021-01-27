Son dakika haberi | Uşak'ta karbonmonoksitten zehirlenen anne ve 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haberi | Uşak'ta karbonmonoksitten zehirlenen anne ve 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı

27.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:40
Son dakika haberi | Uşak'ta karbonmonoksitten zehirlenen anne ve 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Gelen son dakika haberine göre Uşak'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Dikilitaş Mahallesi Yıldız Sokak'ta yaşayan H.D. (35), uyandığında halsizlik hissedince karbonmonoksitten zehirlendiği şüphesiyle sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karbonmonoksitten etkilenen anne H.D. ile çocukları A.K. (13), A.K. (11) ve N.K. (3) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anne ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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