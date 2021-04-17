Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri Koronavirüse yakalandı
Son dakika haberleri... Oyuncu Gonca Vuslateri Koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Oyuncu Gonca Vuslateri Koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.
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Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin Koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Vuslateri test sonucunun sosyal medya hesabından açıklarken, yaptığı paylaşımda, "Herkes kendine dikkat etsin" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı