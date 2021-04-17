Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri Koronavirüse yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri Koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri Koronavirüse yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Oyuncu Gonca Vuslateri Koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Seyircisiz maçlar canlarına tak etti! Polonya'da öfkeli taraftarlar polisle çatıştı
Seyircisiz maçlar canlarına tak etti! Polonya'da öfkeli taraftarlar polisle çatıştı
Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 288 kişi vefat etti, 62 bin 606 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 288 kişi vefat etti, 62 bin 606 yeni vaka tespit edildi
Oyuncu Gonca Vuslateri Koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin Koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Vuslateri test sonucunun sosyal medya hesabından açıklarken, yaptığı paylaşımda, "Herkes kendine dikkat etsin" dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Nikos Dendias Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Erçel Mustafa Üstündağ İbrahim Tatlıses
Spor Diego Cenk Tosun Mesut Özil Ryan Babel Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri Koronavirüse yakalandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 20:17:40. #1.14#

title