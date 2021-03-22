Ünlü çelist Yo Yo Ma'dan koronavirüs aşısı sonrası mini konser
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Ünlü çelist Yo Yo Ma'dan koronavirüs aşısı sonrası mini konser

22.03.2021 16:16 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:39

? ABD'nin Massachusetts eyaletinde, ikinci doz koronavirüs aşısını olan dünyaca ünlü çello virtüözü Yo Yo Ma, 15 dakikalık gözlem süresinde sağlık çalışanlarına ve aşı olanlara mini bir konser verdi.

? ABD'nin Massachusetts eyaletinde, ikinci doz koronavirüs aşısını olan dünyaca ünlü çello virtüözü Yo Yo Ma, 15 dakikalık gözlem süresinde sağlık çalışanlarına ve aşı olanlara mini bir konser verdi.

Massachusetts eyaleti Pittsfield kentinde bulunan Berkshire Community College'da geçen hafta sonu ikinci doz koronavirüs aşısı olan çelist Yo Yo Ma, 15 dakikalık gözlem süresinde bir konser verdi. Eyaleti temsil eden Temsilci William 'Smitty' Pignatelli, konser veren Yo Yo Ma ile ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 'Güzel müziğiyle umut ve iyimserlik getiriyor' dedi.

Ünlü çelist Yo Yo Ma'dan koronavirüs aşısı sonrası mini konser
Ünlü çelist Yo Yo Ma'dan koronavirüs aşısı sonrası mini konser
Ünlü çelist Yo Yo Ma'dan koronavirüs aşısı sonrası mini konser
Ünlü çelist Yo Yo Ma'dan koronavirüs aşısı sonrası mini konser

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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