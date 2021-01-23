Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın - 1
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Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın - 1

23.01.2021 05:38 | Son Güncelleme: 23.01.2021 05:50
Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın - 1

ÜMRANİYE'de Dudullu Sanayi Sitesi içerisindeki bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

 ÜMRANİYE'de Dudullu Sanayi Sitesi içerisindeki bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Ümraniye'de Dudullu Sanayi Sitesi içerisindeki bir geri dönüşüm tesisinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangını gören kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Alevlerin metrelerce yükseğe çıktığı yangına itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.


Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın - 1
Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın - 1
Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın - 1
Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın - 1
Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın - 1
Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın - 1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

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