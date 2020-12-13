Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu : "2003'ten bu yana, ulaşım ve iletişim alanında ürettiğimiz çok büyük ve önemli projeleri 910,3 milyar TL...
13.12.2020 20:07 | Son Güncelleme: 13.12.2020 20:07
Son dakika haber... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu : "2003'ten bu yana, ulaşım ve iletişim alanında ürettiğimiz çok büyük ve önemli projeleri 910,3 milyar TL yatırım yaparak hayata geçirdik"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu : "2003'ten bu yana, ulaşım ve iletişim alanında ürettiğimiz çok büyük ve önemli projeleri 910,3 milyar TL yatırım yaparak hayata geçirdik"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk