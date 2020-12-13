Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu : "2003'ten bu yana, ulaşım ve iletişim alanında ürettiğimiz çok büyük ve önemli projeleri 910,3 milyar TL...
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Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu : "2003'ten bu yana, ulaşım ve iletişim alanında ürettiğimiz çok büyük ve önemli projeleri 910,3 milyar TL...

13.12.2020 20:07 | Son Güncelleme: 13.12.2020 20:07
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu :

Son dakika haber... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu : "2003'ten bu yana, ulaşım ve iletişim alanında ürettiğimiz çok büyük ve önemli projeleri 910,3 milyar TL yatırım yaparak hayata geçirdik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu : "2003'ten bu yana, ulaşım ve iletişim alanında ürettiğimiz çok büyük ve önemli projeleri 910,3 milyar TL yatırım yaparak hayata geçirdik"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk

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