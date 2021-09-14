Son dakika haberi... Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Rustamov, kazada yaralanan turistleri hastanede ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Rustamov, kazada yaralanan turistleri hastanede ziyaret etti

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Rustamov, kazada yaralanan turistleri hastanede ziyaret etti

Son dakika gündem haberi... Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov, tur otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu yaralanan Ukrayna vatandaşlarını hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov, tur otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu yaralanan Ukrayna vatandaşlarını hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Rustamov, beraberinde YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu üyesi Hamdi Güvenç ile hastaneye gelerek, tedavisi süren Ukraynalı turistlerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Yaralılarla bir süre sohbet eden Rustamov, hastane çalışanlarına da ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu üyesi Güvenç de kazanın ardından kendilerinin de gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını ve durumu yakından takip ettiklerini, Ukrayna vatandaşlarının sağlıklı bir şekilde ülkelerine dönmeleri için gerekli hazırlıkları yaptıklarını vurguladı.

Bodrum'dan dün aldığı Ukraynalı turistleri Denizli'ye götüren Aziz Çağlar yönetimindeki 01 ETE 48 plakalı tur otobüsü, Muğla-Denizli kara yolu Yaraş mevkisinde karşı şeride geçerek, Cihan Duran idaresindeki 48 AAY 328 plakalı öğrenci servisiyle çarpışmış, tarlaya devrilen otobüsün sürücüsü Çağlar, kaza yerinde yaşamını yitirmişti. Otobüs ve öğrenci servisinde bulunan 55 kişi yaralanmıştı.

Son dakika haberi... Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Rustamov, kazada yaralanan turistleri hastanede ziyaret etti

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
Okulda çekilen görüntü velileri ayağa kaldırdı! Müdür yardımcısı hakkında inceleme başlatıldı

Okulda çekilen görüntü velileri ayağa kaldırdı! Müdür yardımcısı hakkında inceleme başlatıldı

 Öğretmenden öğrencilere tepki çeken ifadeler: Sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtırım

Öğretmenden öğrencilere tepki çeken ifadeler: Sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtırım

 Muğla'da Ukraynalı turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 35 yaralı

Muğla'da Ukraynalı turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 35 yaralı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mansur Yavaş İbrahim Altay Mustafa Şentop Uğur İbrahim Altay
Magazin Göksel Gülşen Yeşim Salkım
Spor Mustafa Denizli Cristiano Fatih Terim Şenol Güneş Halis Özkahya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Demir Çelik Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi... Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Rustamov, kazada yaralanan turistleri hastanede ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 22:47:26. #1.12#