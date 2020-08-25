Kafedeki silahlı çatışma güvenlik kameralarına yansıdı Tuzla'da bir kafede müşterilerin olduğu sırada meydana gelen pompalı tüfekli çatışma kameralara yansıdı. Çatışma nedeniyle büyük korku ve panik yaşanırken olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Tuzla'nın Postane Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir market sahibi ile kafe çalışanları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan çatışma sırasında kafedeki müşteriler büyük korku ve panik yaşarken, çevredeki vatandaşlar sağa sola kaçıştı. Silahlı bir kişi kafenin içinde peş peşe ateş etmeye başlayınca, bir kafe çalışanı da pompalı tüfek ile karşılık verdi.

GÖRÜNTÜLER SAVAŞ FİLMLERİNİ ARATMADI

Çatışmanın sonunda bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı. Yaşanan silahlı kavganın ardından kafe mühürlenirken, çatışma anları kafenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kafeye gelen silahlı bir kişi ateş etmeye başladığı, içerideki müşterilerin de sağa sola kaçıştığı görüldü. Savaş filmlerini aratmayacak cinsten görüntülerde, bir çalışan yaralanarak yere düştüğü, bir başka çalışanın ise pompalı tüfek ile silahlı kişiye ateş etmeye başladığı görüldü. Olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

Kaynak: İHA