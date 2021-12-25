Tuzla'da binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
Tuzla'da binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla'da binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yayla Mahallesi Yeniçeri Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu.