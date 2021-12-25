Tuzla'da binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Tuzla'da binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Tuzla'da binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla'da binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yayla Mahallesi Yeniçeri Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu.

Tuzla'da binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Tuzla'da binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Tuzla'da binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

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AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri

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