Son dakika haberi! "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda 79 işletme ve 1384 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden adli ya da idari işlem yapıldı.
20.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: 20.03.2021 10:10
Bir son dakika haberine göre "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda 79 işletme ve 1384 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden adli ya da idari işlem yapıldı.
"Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda 79 işletme ve 1384 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden adli ya da idari işlem yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Çakmak