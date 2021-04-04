Son dakika haberi: Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 210 Kovid-19 testi yapıldı, 41 bin 998 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti.
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 210 Kovid-19 testi yapıldı, 41 bin 998 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 210 Kovid-19 testi yapıldı, 41 bin 998 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen