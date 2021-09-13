Tur otobüsü öğrenci servisine çarptı: 1 ölü, 49 yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde şoförünün kalp krizi geçirdiği öğrenilen otobüs, öğrenci servisine çarptı. Feci kazada otobüsün şoförü hayatını kaybederken, aralarında Ukraynalı Turist ve öğrencilerin bulunduğu 49 kişi yaralandı.

Kaza, sabah erken saatlerde Yaraş Mahallesi ile Gölcük Mahallesi arasında meydana geldi. Sürücüsü Aziz Çağlar'ın kalp krizi geçirmesi dolayısıyla direksiyon hakimiyetini kaybettiği 01 ETE 48 plakalı tur otobüsü, Cihan D.'nin idaresindeki 48 AAY 328 plakalı okul servisi ile çarpıştı. Kazanın çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada kalp krizi geçiren tur otobüsünün şoförü Aziz Çağlar olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kazada 7 öğrenci, 41 Ukraynalı turist ve 1 şoför toplam 49 kişi yaralandı. Yaralılardan 16 yaşındaki öğrenci Polat Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.