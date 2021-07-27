Son dakika haberi! Traktörle çarpışan motosikletli Onur öldü
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Son dakika haberi! Traktörle çarpışan motosikletli Onur öldü

Son dakika haberi! Traktörle çarpışan motosikletli Onur öldü
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre ANTALYA'da, farlarının sönük olduğu iddia edilen traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü Onur Yılmaz (19), yaşamını yitirdi.

ANTALYA'da, farlarının sönük olduğu iddia edilen traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü Onur Yılmaz (19), yaşamını yitirdi. Jandarma, kaza sonrası kaçan traktör sürücüsünün belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. 

Kaza, dün akşam Elmalı ilçesi Akçay yolunda meydana geldi. Onur Yılmaz'ın kullandığı 07 APV 242 motosiklet, iddiaya göre, farları sönük traktörle çarpıştı. Kaza sonrası traktör sürücüsü kaçarken, motosiklet sürücüsü Yılmaz, çevredekiler tarafından Elmanı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından yakınları tarafından alınan Onur Yılmaz'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Elmalı ilçesine götürüldü. Kazanın ardından jandarma ekipleri, traktör sürücüsünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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