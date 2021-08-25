Trabzon'da meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Trabzon'da meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Trabzon'da meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Trabzon'da meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Trabzon'da meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Olay Beşikdüzü ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Adacık mevkisinde meydana geldi. Karadeniz sahil yolunda park ettiği 61 JB 151 plakalı aracından çıkmak isteyen sürücü, arkasından gelen 53 AJ 480 plakalı aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. 53 AJ 480 plakalı araçta bulunan sürücü dahil 3 kişi de çarpmanın sonucunda yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Trabzon Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırılan 3 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Durumu ağır olan 2 kişi daha sonra Trabzon'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Mustafa Özcan/İHA)

Trabzon'da meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Trabzon'da meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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