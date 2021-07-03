Son dakika haberi... Trabzon'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mustafa Özdemir'in (77) kullandığı 61 AU 760 plakalı otomobil, Sungören Mahallesi'ndeki hastane kavşağında beton elektrik direğine çarptı.
Özdemir, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Özdemir'in Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan cesedi, hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay İkinci