Son dakika haberi... Trabzon'da doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et (3)

Gelen son dakika haberlerine göre SERBEST BIRAKILDITrabzon'da, aile hekimi Yılmaz Babuçtu'yu telefonla arayarak tehdit eden şüpheli Tuncay Y. (48), sevk edildiği Of İlçe Adliyesi'nde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.