Son dakika haberi... Trabzon'da doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et (3)
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Son dakika haberi... Trabzon'da doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et (3)

26.09.2020 21:14 | Son Güncelleme: 26.09.2020 21:17
Son dakika haberi... Trabzon'da doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et (3)

Gelen son dakika haberlerine göre SERBEST BIRAKILDITrabzon'da, aile hekimi Yılmaz Babuçtu'yu telefonla arayarak tehdit eden şüpheli Tuncay Y. (48), sevk edildiği Of İlçe Adliyesi'nde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKILDI

Trabzon'da, aile hekimi Yılmaz Babuçtu'yu telefonla arayarak tehdit eden şüpheli Tuncay Y. (48), sevk edildiği Of İlçe Adliyesi'nde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğancan İLEK

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