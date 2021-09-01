Babalarının tabancayla vurarak öldürdüğü 3 kız çocuğu son yolculuklarına uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Babalarının tabancayla vurarak öldürdüğü 3 kız çocuğu son yolculuklarına uğurlandı

Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu - Haberler | Güncel

Trabzon'un Of ilçesinde babalarının tabancayla vurarak öldürdüğü 3 kız çocuğunun cenazeleri toprağa verildi.

Trabzon'un Of ilçesinde babalarının tabancayla vurarak öldürdüğü 3 kız çocuğunun cenazeleri toprağa verildi.

Of ilçesine bağlı Uluağaç Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde babaları Emre Göktaş'ın tabancayla vurarak öldürdüğü Yaren (10), Hiranur (7) ve Elif Beyza Göktaş'ın (4) cenazeleri Trabzon Adli Tıp Kurumu Başkanlığındaki otopsinin ardından, anneleri Sibel Göktaş'ın ailesinin yaşadığı, ilçeye bağlı Taşhan Pazarı Mahallesi'ne getirildi.

Merkez Camisi'nde helallik alınmasının ardından düzenlenen cenaze törenine, çocukların dedesi Yüksel Çakır, dayısı Ercan Çakır ve diğer yakınlarının yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Sırma, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek ve vatandaşlar katıldı.

Vali Ustaoğlu, dede Yüksel Çakır'a başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Yapılan duanın ardından 3 çocuğun cenazesi Taşhan Pazarı Mahallesi'ndeki aile kabristanına defnedildi.

Babalarının tabancayla vurarak öldürdüğü 3 kız çocuğu son yolculuklarına uğurlandı
Babalarının tabancayla vurarak öldürdüğü 3 kız çocuğu son yolculuklarına uğurlandı
Babalarının tabancayla vurarak öldürdüğü 3 kız çocuğu son yolculuklarına uğurlandı
Babalarının tabancayla vurarak öldürdüğü 3 kız çocuğu son yolculuklarına uğurlandı
Babalarının tabancayla vurarak öldürdüğü 3 kız çocuğu son yolculuklarına uğurlandı
Babalarının tabancayla vurarak öldürdüğü 3 kız çocuğu son yolculuklarına uğurlandı
Babalarının tabancayla vurarak öldürdüğü 3 kız çocuğu son yolculuklarına uğurlandı
Babalarının tabancayla vurarak öldürdüğü 3 kız çocuğu son yolculuklarına uğurlandı
Babalarının tabancayla vurarak öldürdüğü 3 kız çocuğu son yolculuklarına uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu

3 kızını öldüren imam, adliyeye çelik yelek ve güvenlik önlemleriyle götürüldü
3 kızını öldüren imam, adliyeye çelik yelek ve güvenlik önlemleriyle götürüldü
Doğu Karadeniz için şiddetli ve aşırı yağış uyarısı
Doğu Karadeniz için şiddetli ve aşırı yağış uyarısı
3 kızını öldüren imam: Çocuklarım benden soğumuştu (2)
3 kızını öldüren imam: Çocuklarım benden soğumuştu (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Emine Erdoğan Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Düm Tek Tek Münir Özkul Demet Akalın Ferhan Şensoy
Spor Muslera Mesut Özil Şenol Güneş Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Babalarının tabancayla vurarak öldürdüğü 3 kız çocuğu son yolculuklarına uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 18:01:29. #1.14#

title