Tokat'ta orman yangını kontrol altına alındı

Tokat'ta orman yangını kontrol altına alındı Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, bölgede ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat'ta orman yangını kontrol altına alındı

TOKAT - Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, bölgede ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre; Tokat merkeze bağlı Aktepe köyü ormanlık alanda 4 ayrı yerde çıkan yangın yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangına Tokat, Amasya, Sivas, Çorum ve Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra yangına Tokat Belediyesi ile Çamlıbel Belde Belediyesi ekipleri müdahale etti. Karadan devam eden çalışmaların yanı sıra havadan da yangın söndürme helikopteri müdahale bulundu. İş makineleri ile de oldukça sık olan ormanlık alandaki yol açılarak yangının büyümesi önlendi. Jandarma ekipleri yangın neden olduğu iddiası ile bir çobanı gözaltın aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ