Son dakika haberi | Tokat'ta jandarmanın bulduğu yaralı kartal tedavi altına alındı - Haberler
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Son dakika haberi | Tokat'ta jandarmanın bulduğu yaralı kartal tedavi altına alındı

Son dakika haberi | Tokat'ta jandarmanın bulduğu yaralı kartal tedavi altına alındı
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Tokat'ın Zile ilçesinde jandarma ekipleri yaralı halde kartal buldu.

TOKAT (AA) - Tokat'ın Zile ilçesinde jandarma ekipleri yaralı halde kartal buldu.

Güzelbeyli köyü kırsalında devriye gezen Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından yerdeki kartalının hareket edemediği fark edildi.

Jandarma ekipleri, sol kanadından yaralandığını belirledikleri kartalı Doğa Koruma Milli Parklar personeline teslim etti.

Yaralı kartal tedavi altına alındı.

Son dakika haberi | Tokat'ta jandarmanın bulduğu yaralı kartal tedavi altına alındı

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AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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