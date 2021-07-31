Son dakika haberi... Tokat'ta FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberi... Tokat'ta FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... Tokat'ta FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanmasına' yönelik soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 5 kişi yakalandı.

Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 5 kişi yakalandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arandıkları tespit edilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Düzenlenen operasyonda H.U, M.D, A.C.Y, M.Y.D. ve M.C.B. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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