Son dakika haberi... Tokat'ta FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı
Son dakika gündem haberi... Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 5 kişi yakalandı.
Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 5 kişi yakalandı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arandıkları tespit edilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Düzenlenen operasyonda H.U, M.D, A.C.Y, M.Y.D. ve M.C.B. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu