"Biriktirdikçe kazanalım "projesi
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"Biriktirdikçe kazanalım "projesi

27.01.2021 16:37 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:22

Erbaa Belediyesi tarafından geri dönüşümü mümkün atıkların ekonomiye yeniden kazandırılması amacıyla "Biriktirdikçe kazanalım" projesi hayata geçirildi.

Erbaa Belediyesi tarafından geri dönüşümü mümkün atıkların ekonomiye yeniden kazandırılması amacıyla "Biriktirdikçe kazanalım" projesi hayata geçirildi.

Hayata geçirdikleri proje hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, sıfır atık kapsamında projelerinin devam ettiğini söyledi.

Projeyi vatandaşları da dahil ederek genişlettiklerini belirten Karagöl, "Vatandaşlarımız topladıkları atıkları, kendi kategorilerine göre bizlere getirip hem çevreye hem doğaya daha çok katkı sağlayacaklar. Bunu yaparken de kendi ekonomilerine katkıda bulunacaklar.

Getirdikleri ürünlerin çarpanlara göre elimizde bulunan sıfır atık kartlarına yüklemede bulunacağız. Bunu da istedikleri şekilde gerek su yükleyerek gerek karşılığında ödülü çeyrek altındır gibi şeylerle vatandaşlarımıza kazandırmış olacağız. Bu sayede daha çok atık toplayıp vatandaşlarımızın cebine de para girmesini sağlayacağız." dedi.

Projeye kapsamında atık getiren 10 yaşındaki Deniz Akçay ise çok güzel bir uygulama olduğuna işaret ederek, "Evimizde çok atık eşya çıkıyor. Biz de buraya getirip kartlarımıza para yükletmekten çok mutluyuz, çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

'Biriktirdikçe kazanalım 'projesi
'Biriktirdikçe kazanalım 'projesi
'Biriktirdikçe kazanalım 'projesi
'Biriktirdikçe kazanalım 'projesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Yıldız

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