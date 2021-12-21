Son dakika haberi: Tokat'ta ahşap evde korkutan yangın - Haberler
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Son dakika haberi: Tokat'ta ahşap evde korkutan yangın

Son dakika haberi: Tokat'ta ahşap evde korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Tokat'ta sobadan çıkan yangında iki katlı ahşap kullanılamaz hale geldi.

TOKAT (İHA) - Tokat'ta sobadan çıkan yangında iki katlı ahşap kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın; Devegörmez Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesinde Hamza Şimşek'e ait evde çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Binanın ikinci katında sobadan çıkan yangın alevler büyümeden kontrol altına alındı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından ekipler soğutma çalışması yaptı. Vatandaşlar yangını korku dolu gözlerle izledi. İtfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Son dakika haberi: Tokat'ta ahşap evde korkutan yangın

Son dakika haberi: Tokat'ta ahşap evde korkutan yangın

Son dakika haberi: Tokat'ta ahşap evde korkutan yangın

Son dakika haberi: Tokat'ta ahşap evde korkutan yangın

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