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Son dakika haberi: Tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

AA, Seyfullah Uzun - Güncel
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Son dakika haberi: Amasya'nın Suluova ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

SULUOVA, AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Mehmet Kaykana'nın (45) kullandığı 05 EC 768 otomobil, Amasya Kavşağı mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 71 AA 269 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Kaykana, sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haberi: Tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

AA / Seyfullah Uzun - Güncel

Suluova, Amasya, Güncel, Haberler

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