Son dakika haberi... Terhisini aldıktan sonra kazada hayatını kaybeden genç, son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haberi... Terhisini aldıktan sonra kazada hayatını kaybeden genç, son yolculuğuna uğurlandı

26.02.2021 15:31 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:35
Son dakika haberi... Terhisini aldıktan sonra kazada hayatını kaybeden genç, son yolculuğuna uğurlandı

Gelen son dakika haberine göre ERZİNCAN'da vatani görevini tamamlayıp terhisini aldıktan sonra döndüğü memleketi Şanlıurfa'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Ömer Faruk Keser, son yolculuğuna uğurlandı.

ERZİNCAN'da vatani görevini tamamlayıp terhisini aldıktan sonra döndüğü memleketi Şanlıurfa'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Ömer Faruk Keser, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Siverek- Şanlıurfa karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Erzincan'dan Şanlıurfa'ya dönen Mehmet Keser yönetimindeki 63 AJ 474 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Devrilen otomobildeki Ömer Faruk Keser yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.Erzincan'da vatani görevini tamamlayıp terhisini aldıktan sonra geldiği memleketi Şanlıurfa'da kazada yaşamını yitiren Ömer Faruk Keser için bugün Eyüp Peygamber Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Keser'in yakınları katıldı. Cenazede hayatını kaybeden Ömer Faruk Keser'in yakınları güçlükle ayakta durdu. Keser'in Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan babası Hacı Keser ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Bekar olduğu öğrenilen Ömer Faruk Keser'in cenazesi İl Müftüsü Mehmet Taştan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.


Son dakika haberi... Terhisini aldıktan sonra kazada hayatını kaybeden genç, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Terhisini aldıktan sonra kazada hayatını kaybeden genç, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Terhisini aldıktan sonra kazada hayatını kaybeden genç, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Terhisini aldıktan sonra kazada hayatını kaybeden genç, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Terhisini aldıktan sonra kazada hayatını kaybeden genç, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Terhisini aldıktan sonra kazada hayatını kaybeden genç, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Terhisini aldıktan sonra kazada hayatını kaybeden genç, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Terhisini aldıktan sonra kazada hayatını kaybeden genç, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Terhisini aldıktan sonra kazada hayatını kaybeden genç, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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