Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti
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Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti

23.09.2020 13:30 | Son Güncelleme: 23.09.2020 14:59

İzmit'te temizlik işçisi Numan Aktan, bir ağacın altında bulduğu poşet dolu parayı polis merkezine teslim etti.

İzmit'te ağacın dibinde para dolu poşet bulan temizlik işçisi Numan Aktan, poşeti polis merkezine iade etti.

İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki sahil şeridinde çalışan temizlik işçisi Numan Aktan, görevini yaptığı sırada bir ağacın dibindeki poşeti fark etti. Poşetin içerisinin para dolu olduğunu gören temizlik işçisi, durumu önce amirine daha sonra da polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekibi, para dolu poşetle birlikte işçi Numan Aktan'ı Saraybahçe Polis Merkezi'ne getirdi.

Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti

PARANIN SAHİBİ ARANIYOR

Polis merkezinde para dolu poşeti teslim alan ekipler, paranın sayılmasının ardından tutanak hazırlayarak sahibini aramak için çalışmalara başladı. İfadesi alınan temizlik işçisi Numan Aktan, işlemlerin tamamlanmasının ardından görevine geri döndü.

Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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