Son dakika haberi! Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberi! Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberi! Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada tarihi esreler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada tarihi esreler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı ilçesinin Karaağaç Mahallesi'nde Ö.M. ile D.M.'nin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığını belirledi. Jandarma 2 kişinin evlerinde yaptığı aramada tarihi eser niteliği taşıyan 50 sikke, 12 köstekli saat, 3 heykel obje, 2 madalyon, 2 tarihi tabanca, 1 kama, 78 eski para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.M. ile D.M. ile ilgili soruşturma sürüyor.


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Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Son Dakika Haberleri

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