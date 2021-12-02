Son dakika haberleri | Tekirdağ'da 'sahte içki' operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Tekirdağ'da 'sahte içki' operasyonu

Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde 200 litre etil alkol ile 299 litre sahte içki ele geçirildi.

KAPAKLI, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde 200 litre etil alkol ile 299 litre sahte içki ele geçirildi. Sahte içkileri piyasaya sattığı belirlenen A.Ş.A. gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri,  Kapaklı ilçesindeki bir adreste sahte içki üretimini yapılıp, piyasaya satıldığını belirledi. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki adrese baskın yapan ekipler, 200 litre etil alkol ile 299 litre sahte içki ele geçirdi. Sahte içkiler imha edilirken, şüpheli A.Ş.A. gözaltına alındı.


Son dakika haberleri | Tekirdağ'da 'sahte içki' operasyonu

Son dakika haberleri | Tekirdağ'da 'sahte içki' operasyonu

Son dakika haberleri | Tekirdağ'da 'sahte içki' operasyonu

Son dakika haberleri | Tekirdağ'da 'sahte içki' operasyonu

Çekiçli cinayetin sanığı, olayı hatırlamadığını öne sürdü

Çekiçli cinayetin sanığı, olayı hatırlamadığını öne sürdü

Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title