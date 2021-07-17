Son dakika haberi! TBMM kararları Resmi Gazete'de

Son dakika gündem haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) tatili ve ara vermesi sırasında 3 komisyonun çalışabilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) tatili ve ara vermesi sırasında 3 komisyonun çalışabilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM kararlarına göre, Dışişleri Komisyonu, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Başta Marmara Denizi Olmak Üzere Denizlerdeki Müsilaj Sorununun Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan