Son dakika haberi | Tatvan'da TIR ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haberi | Tatvan'da TIR ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi | Tatvan'da TIR ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ceren KURTYE - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... BİTLİS'in Tatvan ilçesinde sebze ve meyve yüklü TIR ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde sebze ve meyve yüklü TIR ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

?Kaza, sabah saatlerinde Tatvan ilçesi Esentepe Mahallesi Bitlis- Ahlat yol kavşağında meydana geldi. Halil Başkara (60) yönetimindeki 65 AAR 190 plakalı sebze- meyve yüklü TIR ile Berces Göv yönetimindeki 65 AR 766 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, TIR şoförü Başkara hayatını kaybetti, yanındaki Uğur Koç ile kamyonet sürücüsü Berces Göv yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen AFAD, UMKE ve Tatvan Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları araçlardan çıkartıldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı, Tatvan ve Bitlis Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Kaza sonrası yol kısa süreliğine ulaşıma kapanırken, araçların vinçlerle kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. 


Son dakika haberi | Tatvan'da TIR ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi | Tatvan'da TIR ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi | Tatvan'da TIR ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi | Tatvan'da TIR ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi | Tatvan'da TIR ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi | Tatvan'da TIR ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi | Tatvan'da TIR ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ceren KURTYE

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