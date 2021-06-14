Taşa yazılan "Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum" yazısı polisi alarma geçirdi
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Taşa yazılan "Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum" yazısı polisi alarma geçirdi

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da bir yeşil alanda bulunan "Adım Altun, yaşım 12. Tecavüze uğruyorum, lütfen yardım edin" yazılı taş, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Paylaşımlar üzerine harekete geçen polis, henüz bölgede Altun isimli birini bulamadı.

Kepez ilçesi Osman Yüksek Serdengeçti Caddesi'ndeki yeşil alanda bulunan ve üzerinde çeşitli yazıların yer aldığı taşın sosyal medyada paylaşılması üzerine polis hareket geçti. "Yaşım 12, tecavüz edildim, adım Altun. Hala tecavüz ediliyorum. Lütfen yardım edin" yazılı taşı bulan kişilerden alan polis, araştırmaya başladı.

KONUYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Araştırma sonucunda, bölgede Altun adlı kimsenin olmadığı belirlerken, konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtildi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ise #AltununSesiOlalım hashtag'i ile konuya dikkat çekilmeye çalışılıyor.

#AltununSesiOlalım etiketine gelen bazı destek tweet'leri;

Taşa yazılan 'Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum' yazısı polisi alarma geçirdi
Taşa yazılan 'Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum' yazısı polisi alarma geçirdi
Taşa yazılan 'Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum' yazısı polisi alarma geçirdi
Taşa yazılan 'Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum' yazısı polisi alarma geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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