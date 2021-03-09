Son dakika haberi | Taş kırma makinesinin haznesine düşen operatör öldü
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Son dakika haberi | Taş kırma makinesinin haznesine düşen operatör öldü

09.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:48
Son dakika haberi | Taş kırma makinesinin haznesine düşen operatör öldü

Son dakika haber... KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde operatör Fevzi Kaya (35) taş kırma makinesinin haznesine düşerek hayatını kaybetti.

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde operatör Fevzi Kaya (35) taş kırma makinesinin haznesine düşerek hayatını kaybetti.

Kaza saat 11.00 sıralarında Yeşilvadi Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Yol yapımında taş kırma makinesi operatörü olarak çalışan Fevzi Kaya, makinenin üzerinde bulunduğu sırada dengesini kaybederek hazneye düştü. Olayı fark eden diğer işçiler, makineyi durdurup sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolden Fevzi Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Kaya'nın cesedi, savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 


Son dakika haberi | Taş kırma makinesinin haznesine düşen operatör öldü
Son dakika haberi | Taş kırma makinesinin haznesine düşen operatör öldü
Son dakika haberi | Taş kırma makinesinin haznesine düşen operatör öldü
Son dakika haberi | Taş kırma makinesinin haznesine düşen operatör öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

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