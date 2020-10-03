Son dakika haberi | Tartıştığı oğlunu, 3 ay arayla ikinci kez vuran baba adliyede (2)
03.10.2020 18:45 | Son Güncelleme: 03.10.2020 18:48
Son dakika haberler... SERBEST KALDISamsun'da, tartıştığı oğlu Nazım B.'yi (44) tabancayla ateş ederek ağır yaralayan ve gözaltına alınan Kemal B. (70), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SERBEST KALDI
Samsun'da, tartıştığı oğlu Nazım B.'yi (44) tabancayla ateş ederek ağır yaralayan ve gözaltına alınan Kemal B. (70), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN