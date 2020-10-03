Son dakika haberi | Tartıştığı oğlunu, 3 ay arayla ikinci kez vuran baba adliyede (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Tartıştığı oğlunu, 3 ay arayla ikinci kez vuran baba adliyede (2)

03.10.2020 18:45 | Son Güncelleme: 03.10.2020 18:48
Son dakika haberi | Tartıştığı oğlunu, 3 ay arayla ikinci kez vuran baba adliyede (2)

Son dakika haberler... SERBEST KALDISamsun'da, tartıştığı oğlu Nazım B.'yi (44) tabancayla ateş ederek ağır yaralayan ve gözaltına alınan Kemal B. (70), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SERBEST KALDI

Samsun'da, tartıştığı oğlu Nazım B.'yi (44) tabancayla ateş ederek ağır yaralayan ve gözaltına alınan Kemal B. (70), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Ayhan Bilgen İlham Aliyev Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Buğra Gülsoy Aleyna Tilki Seren Serengil
Spor Babel Falcao Fatih Terim Fırat Aydınus Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Otomobil Ermenistan Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Tartıştığı oğlunu, 3 ay arayla ikinci kez vuran baba adliyede (2) - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 18:51:05. #1.15#
title