Son dakika haberi: TARIMA KAZANDIRILAN ATIL ARAZİ SAYESİNDE ÖĞRENCİLERE BURS VERİLECEK
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: TARIMA KAZANDIRILAN ATIL ARAZİ SAYESİNDE ÖĞRENCİLERE BURS VERİLECEK

Son dakika haberi: KARAMAN'ın Ermenek ilçesi Kazancı Beldesi'nde atıl vaziyette olan yaklaşık 90 bin metrekare arazi tarıma kazandırılıp, zeytin fidanı ve biber fidesi dikilip tarıma kazandırıldı.

03.08.2020 08:47 | Son Güncelleme: 03.08.2020 08:54

KARAMAN'ın Ermenek ilçesi Kazancı Beldesi'nde atıl vaziyette olan yaklaşık 90 bin metrekare arazi tarıma kazandırılıp, zeytin fidanı ve biber fidesi dikilip tarıma kazandırıldı. Burada yetişen araziden elde edilecek gelir sayesinde üniversitelere burs verilecek. Ayrıca her üretim dönemi boyuncu 50 kadına istihdam sağlanması planlanıyor.

ATIL ARAZİ, ÖĞRENCİLERE BURS KAYNAĞI OLDU

Kazancı Belediyesi 90 bin metrekarelik atıl arazinin değerlendirilip, öğrencilere burs vermesi için Toroslar Tarımsal Kalkınma Kooperatifiyle bir protokol imzaladı. Ardından bölgedeki öğrencileri burs kaynağı oluşturmak için araziye 2 bin zeytin fidanı dikildi. Fidanların büyüyüp ürün vermeye başlaması sırasında geçen süreçte fidanlar arasındaki boşluk alanlara 400 bin biber fidesi dikilerek değerlendirildi. Yine aynı şekilde biber üretiminden de elde edilecek gelirle öğrencilere burs verilecek. Üretim dönemi boyunca da bölgedeki kadınların da ev ekonomilerine katkı sağlayabilmesi için kadınlar istihdam ediliyor. Kadınlar ise neşe içinde yeri geldiğinde şarkı söyleyip, oynayarak biber ekili tarlada çalışıyor.

Toroslar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Tarım, arazinin kooperatifin ilk uygulama sahası olduğunu belirtti. Arazide zeytin üretilip, elde edilecek gelirle öğrencilere burs verileceğini ifade eden Tarım, " Zeytin fidanları diktik ve zeytin üretiminden elde edilecek gelirin yüzde yüzü öğrencilerimize burs olarak verilecek. Zeytin fidanları büyüyene kadar arasında toprak boş kalmasın diyerek Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da 'Her bir karışı ekin' demesiyle başlayan kampanya üzerine 400 bin adet biber dikerek bölge ekonomisine ve insanlarına katkımız olsun istedik. Pandemi sürecinde bir şeyler üretmek istedik. Burada çalışan kadınlarımıza da katkı oluyor."diye konuştu.

Kooperatifte gönülle olarak destek olan ve kooperatif başkanının kuzeni coğrafya öğretmeni Mustafa Tarım da, "Toroslar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak 400 bin kök biberi toprakla buluşturduk. Ben coğrafya öğretmeniyim. Okullarda öğrencilerimizin ekonomik durumlarını görünce üzülüyordum. Bu üzüntülerimizin neticesinde öğrencilerimize burs vermek için böyle bir girişimde bulunduk. Buradan elde ettiğimiz gelir öğrencilerimiz burs vereceğimiz için mutluyum. "dedi.

Kazancı Belde Belediye Başkanı Muhittin Tuncel de şunları söyledi:

" Arazı atıl durumda olan kontrolsüz bir araziydi ve Toroslar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne verdik. Kooperatif 2 bin adet zeytin dikti. Bu zeytinin bütün gelirleri bu yörenin üniversite okuyan gariban öğrencilerine burs olarak gidecek. Ayrıca zeytinler büyüyünceye kadar, birkaç yıl aradaki araziyi değerlendirmek için kooperatif biber dikti. Yine kooperatifin bütün faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net karın yüzde 5'i öğrencilere burs olarak verilecek bunu da kooperatifin tüzüğüne koydurduk."

Ermenek'in yaklaşık 2 bin 600 nüfuslu Kazancı Beldesi, Orta Torosların kuzey yamacına bakan bir vadide kurulmuş olup, üç tarafı dağlarla çevrili. Başta hayvancılık olmak üzere tahıl bitkileri, meyvecilik ve sebzecilik yapılıyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi: TARIMA KAZANDIRILAN ATIL ARAZİ SAYESİNDE ÖĞRENCİLERE BURS VERİLECEK

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar Ekonomi
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar
Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu Yaşam
Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu
Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü Magazin
Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü Politika
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
SpaceX'in uzaya gönderdiği NASA astronotlarının Dünya'ya inişi böyle görüntülendi Teknoloji
SpaceX'in uzaya gönderdiği NASA astronotlarının Dünya'ya inişi böyle görüntülendi
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı Magazin
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma
Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma
'Ayasofya'yı tekrar müze yapın' diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
"Ayasofya'yı tekrar müze yapın" diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
İzzet Yıldızhan, çocuklarına bayram harçlığı yerine altın taktı
İzzet Yıldızhan, çocuklarına bayram harçlığı yerine altın taktı
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi
Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri 'Spor yapıyorduk' diyerek kendini savundu
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri "Spor yapıyorduk" diyerek kendini savundu
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Bakan Pakdemirli, yangınla mücadele ekiplerinin fotoğrafını paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu?
Bakan Pakdemirli, yangınla mücadele ekiplerinin fotoğrafını paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu?
Genç kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı ilk ifadesinde 'Düştü' dedi
Genç kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı ilk ifadesinde "Düştü" dedi
Rusya'nın ardından bir güzel haber de ABD'den geldi! Potansiyel korona aşısı insanlar üzerinde test edilmeye başlandı
Rusya'nın ardından bir güzel haber de ABD'den geldi! Potansiyel korona aşısı insanlar üzerinde test edilmeye başlandı
Fransız Le Monde gazetesinden Doğu Akdeniz yorumu: Erdoğan, Sevr Antlaşması'ndan intikamını alıyor
Fransız Le Monde gazetesinden Doğu Akdeniz yorumu: Erdoğan, Sevr Antlaşması'ndan intikamını alıyor
Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama
Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama
Trabzonsporlu Nwakaeme, Acun Ilıcalı'yla tekne turuna çıktı
Trabzonsporlu Nwakaeme, Acun Ilıcalı'yla tekne turuna çıktı
Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?
Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı
Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı
Didier Drogba, Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu
Didier Drogba, Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu
Temmuz ayında 36 kadın cinayeti işlendi, 11 şüpheli kadın ölümü var
Temmuz ayında 36 kadın cinayeti işlendi, 11 şüpheli kadın ölümü var
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu
Coşkun Sabah, kızı Roza ile gündemden düşmüyor! Sosyal medyadan sitem etti
Coşkun Sabah, kızı Roza ile gündemden düşmüyor! Sosyal medyadan sitem etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Fatih Sultan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Coşkun Sabah İzzet Yıldızhan İbrahim Tatlıses
Spor Cüneyt Çakır Mehmet Topal Gökhan Gönül Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Daha Fazla Foça İzmir Bayram Instagram
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: TARIMA KAZANDIRILAN ATIL ARAZİ SAYESİNDE ÖĞRENCİLERE BURS VERİLECEK - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.8.2020 09:18:16. #1.14#
title