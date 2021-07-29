Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Oymapınar Barajı'ndaki vatandaşlarımız için ambulansımız ve AFAD ekiplerimiz yolda.
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Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Oymapınar Barajı'ndaki vatandaşlarımız için ambulansımız ve AFAD ekiplerimiz yolda.

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Oymapınar Barajı'ndaki vatandaşlarımız için ambulansımız ve AFAD ekiplerimiz yolda.
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Oymapınar Barajı'ndaki vatandaşlarımız için ambulansımız ve AFAD ekiplerimiz yolda.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Oymapınar Barajı'ndaki vatandaşlarımız için ambulansımız ve AFAD ekiplerimiz yolda. Yol açık, onları bir şekilde tahliye etmeye çalışacaklar."

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Oymapınar Barajı'ndaki vatandaşlarımız için ambulansımız ve AFAD ekiplerimiz yolda.
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Oymapınar Barajı'ndaki vatandaşlarımız için ambulansımız ve AFAD ekiplerimiz yolda.
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Oymapınar Barajı'ndaki vatandaşlarımız için ambulansımız ve AFAD ekiplerimiz yolda.
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Oymapınar Barajı'ndaki vatandaşlarımız için ambulansımız ve AFAD ekiplerimiz yolda.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Oymapınar Barajı'ndaki vatandaşlarımız için ambulansımız ve AFAD ekiplerimiz yolda. - Haberler
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