Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Oymapınar Barajı'ndaki vatandaşlarımız için ambulansımız ve AFAD ekiplerimiz yolda.

Bir son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Oymapınar Barajı'ndaki vatandaşlarımız için ambulansımız ve AFAD ekiplerimiz yolda.