Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Oymapınar Barajı'ndaki vatandaşlarımız için ambulansımız ve AFAD ekiplerimiz yolda.
Bir son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Oymapınar Barajı'ndaki vatandaşlarımız için ambulansımız ve AFAD ekiplerimiz yolda.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Oymapınar Barajı'ndaki vatandaşlarımız için ambulansımız ve AFAD ekiplerimiz yolda. Yol açık, onları bir şekilde tahliye etmeye çalışacaklar."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun