Son dakika haberi! Suriye'de, Kızılay'ın aracını düzenlenen saldırıda şehit oldu
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Son dakika haberi! Suriye'de, Kızılay'ın aracını düzenlenen saldırıda şehit oldu

Son dakika gelişmesine göre SURİYE'nin El-Bab bölgesinde görev yapan Türk Kızılay'ına ait araca düzenlenen saldırıda Düzce Kan Merkezi'nde görevli Mehmet Arif Kıdıman, şehit oldu.

Son dakika haberi! Suriye'de, Kızılay'ın aracını düzenlenen saldırıda şehit oldu
14.09.2020 12:52 | Son Güncelleme: 14.09.2020 12:55

SURİYE'nin El-Bab bölgesinde görev yapan Türk Kızılay'ına ait araca düzenlenen saldırıda Düzce Kan Merkezi'nde görevli Mehmet Arif Kıdıman, şehit oldu.

Düzce Kan Bağış Merkezi'nde görevli Mehmet Arif Kıdıman, Suriye'ye göreve gitti. Kızılay aracı seyir halindeyken plakasız bir araçtan silahlarla ateş açıldı. Mehmet Arif Kıdıman olay yerinde şehit oldu. Araçtaki bir personel ise hafif yaralandı. Bölgeye Türk birlikleri gönderilirken, Kıdıman'ın cenazesi alınarak güvenli bölgeye götürüldü. Saldırıda şehit olan Mehmet Arif Kıdıman'ın, Düzce Kalıcı Konutlar bölgesinde oturan ailesine acı haber verildi.


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Kaynak: DHA

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