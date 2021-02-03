Son dakika haberi | Sultangazi'de sahte alkol operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | Sultangazi'de sahte alkol operasyonu

03.02.2021 15:28 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:42
Son dakika haberi | Sultangazi'de sahte alkol operasyonu

Gelen son dakika haberine göre SULTANGAZİ'de bir iş yerinde sahte alkol imalatı yapıldığı ihbarı üzerine baskın yapan polis, 4 ton etil alkol ele geçirdi, 1 kişi gözaltına alındı.

SULTANGAZİ'de bir iş yerinde sahte alkol imalatı yapıldığı ihbarı üzerine baskın yapan polis, 4 ton etil alkol ele geçirdi, 1 kişi gözaltına alındı.  

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yayla Mahallesi Konak Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde sahte alkol imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı. 2 Şubat'ta buraya düzenlenen baskında 4 ton etil alkol, 1 adet alkol ölçüm cihazı, 1 adet alkol damıtma cihazı, 2 adet soğutma radyatörü, 2 adet pompa, Çok sayıda "tıbbi kullanım amaçlı" ibareli etiket ve 5 litrelik boş bidonlar ele geçirildi. Baskında imalathanede bulunan şüpheli E.O., gözaltına alındı.

Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen iş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken, şüpheli E.O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


- İstanbul
Son dakika haberi | Sultangazi'de sahte alkol operasyonu
Son dakika haberi | Sultangazi'de sahte alkol operasyonu
Son dakika haberi | Sultangazi'de sahte alkol operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Faik Öztrak Muharrem İnce Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Halsey Sezen Aksu Neslihan Atagül Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Deniz Türüç Ersun Yanal Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Sel İzmir Ankara Kadıköy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Sultangazi'de sahte alkol operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 15:53:46. #1.14#
title