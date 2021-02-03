Son dakika haberi | Sultangazi'de sahte alkol operasyonu

Gelen son dakika haberine göre SULTANGAZİ'de bir iş yerinde sahte alkol imalatı yapıldığı ihbarı üzerine baskın yapan polis, 4 ton etil alkol ele geçirdi, 1 kişi gözaltına alındı.

SULTANGAZİ'de bir iş yerinde sahte alkol imalatı yapıldığı ihbarı üzerine baskın yapan polis , 4 ton etil alkol ele geçirdi, 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yayla Mahallesi Konak Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde sahte alkol imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı. 2 Şubat'ta buraya düzenlenen baskında 4 ton etil alkol, 1 adet alkol ölçüm cihazı, 1 adet alkol damıtma cihazı, 2 adet soğutma radyatörü, 2 adet pompa, Çok sayıda "tıbbi kullanım amaçlı" ibareli etiket ve 5 litrelik boş bidonlar ele geçirildi. Baskında imalathanede bulunan şüpheli E.O., gözaltına alındı.

Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen iş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken, şüpheli E.O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı